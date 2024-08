DFB-Pokal Kaiserslautern will an Pokal-Vorsaison anknüpfen

Die Bilder vom Endspiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Mai dieses Jahres sind bei Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern noch in bester Erinnerung. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) will der Finalist beim ambitionierten Drittligisten FC Ingolstadt 04 nun einen neuen Anlauf im DFB-Pokal starten.