Kaiserslautern will Aufwärtstrend gegen Aalen fortsetzen

Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga gegen den VfR Aalen fortsetzen. Trainer Sascha Hildmann warnte vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) aber vor einer Unterschätzung des Tabellenletzten. dpa