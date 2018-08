später lesen Kaiserslautern will Euphorie mit Heimsieg befeuern Teilen

Mit einem Heimsieg gegen Preußen Münster will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern die Aufbruchstimmung rund um den Betzenberg weiter befeuern. Drei Tage nach dem Remis in Großaspach sind die Roten Teufel an diesem Dienstag (19.00 Uhr) schon wieder gefordert. dpa