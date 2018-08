später lesen Kaiserslautern will gegen Karlsruhe die Trendwende einleiten FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Fehlstart in der 3. Fußball-Liga steht der 1. FC Kaiserslautern bereits schon früh in der Saison unter Zugzwang. Ausgerechnet im Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC muss am Samstag (14.00 Uhr) die Trendwende her. dpa