Kaiserslautern will in Halle zurück in die Erfolgsspur

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern in die Erfolgsspur zurückfinden. Im Gastspiel beim Halleschen FC peilen die Pfälzer an diesem Samstag (14.00 Uhr) den zweiten Saisonsieg an. dpa