Kaiserslautern will mit Sieg in Tabelle nach oben klettern

Der 1. FC Kaiserslautern will mit einem Sieg bei den Sportfreunden Lotte in der Tabelle der 3. Fußball-Liga nach oben klettern. Vor dem Spiel an diesem Samstag (14.00 Uhr) liegen die Pfälzer auf Rang zwölf. dpa