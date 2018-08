später lesen Kaiserslautern will nach Auftaktsieg in Großaspach nachlegen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will seinen gelungenen Start in die Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach fortsetzen. Vor der Partie an diesem Samstag (14.00 Uhr) warnte Trainer Michael Frontzeck jedoch vor Überheblichkeit. dpa