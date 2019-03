später lesen Kaiserslautern will Spitzenreiter Osnabrück düpieren Teilen

Mit einem Sieg gegen Tabellenführer VfL Osnabrück will sich der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern die minimale Chance auf den Aufstieg erhalten. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage gehen die Pfälzer voller Zuversicht in die Partie am Sonntag (13.00 Uhr). dpa