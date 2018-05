später lesen Kaiserslautern will Strasser in neuer Funktion behalten FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern möchte seinen früheren und vorübergehend an Herzrhythmusstörungen erkrankten Trainer Jeff Strasser in Zukunft im Nachwuchs- oder Scoutingbereich an sich binden. Sportvorstand Martin Bader bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. „Wir haben uns mit Jeff getroffen. Jetzt müssen wir schauen, was aus unserer und auch aus seiner Sicht das Beste für die Zukunft ist“, sagte Bader. „Wir bleiben weiter in Kontakt und werden uns im Juni wieder zusammensetzen, wenn die Lizenzierung und die Kaderplanung für die 3. Liga abgeschlossen ist.“ dpa