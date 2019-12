Kaiserslautern will weitermachen: Weg „noch nicht zu Ende“

Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern will seine Serie in der 3. Fußball-Liga gerne noch länger fortsetzen und hofft auf den Sprung in die erste Tabellenhälfte. „Wir befinden uns noch immer im Entwicklungsprozess, der Weg ist noch nicht zu Ende.

Wir können immer noch was verbessern und das ist unser Ziel“, sagte Trainer Boris Schommers am Donnerstag. Die Pfälzer hatten vor dem Gastspiel beim FC Bayern II am Samstag (14.00 Uhr) zuletzt vier Liga-Spiele in Serie gewonnen und so die Abstiegszone deutlich verlassen.