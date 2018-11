später lesen Kaiserslauterns Drittliga-Spiele terminiert Teilen

Zum Abschluss der Hinrunde muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am 15. Dezember (14.00 Uhr) zum SV Meppen reisen. Wie der Verein am Dienstag weiter mitteilte, treten die Roten Teufel zum Rückrundenstart zwei Tage vor Weihnachten (14.00 Uhr) beim TSV 1860 München an. dpa