Offensivspieler Dylan Esmel wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Monaten verletzt fehlen. Der 20-Jährige hat sich am Donnerstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen, teilten die Pfälzer am Freitag mit. dpa