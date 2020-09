Kaiserslauterns Fußballprofi Matuwila wechselt nach Angola

Kaiserslauterns Innenverteidiger Jose-Junior Matuwila. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Innenverteidiger José-Junior Matuwila verlässt endgültig den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der in der Rückrunde 2019/2020 an Rot-Weiss Essen ausgeliehene Innenverteidiger läuft künftig für den angolanischen Rekordmeister Petro de Luanda auf, wie der FCK am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa