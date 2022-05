3. Liga : Kaiserslauterns Trainer Antwerpen geht von Verbleib aus

Kaiserslautern Cheftrainer Marco Antwerpen erwartet, dass er Trainer des 1. FC Kaiserslautern bleibt und den Fußball-Drittligisten in der Relegation betreut. „Davon gehe ich aus“, sagte der 50-Jährige am Dienstag der „Rheinpfalz“.

Antwerpen betonte zudem, mit Geschäftsführer Thomas Hengen ein „professionelles Verhältnis“ zu haben. Zuletzt hätten sie am Montagmorgen „ein gutes Gespräch geführt“. Außerdem habe er bei keinem anderen Verein einen Vertrag unterzeichnet: „Das würde ich niemals machen.“ Vielmehr habe er in Kaiserslautern Gesprächsbereitschaft über das Saisonende hinaus signalisiert, auch für die 3. Liga. „Stand jetzt“, sagte Antwerpen, werde er am Mittwoch ab 10.30 Uhr das Training leiten. Mit Blick auf die Relegationspartien gegen Dresden käme diese Unruhe zur Unzeit: „Das Wichtigste ist, dass man die Mannschaft nun in Ruhe auf diese beiden Spiele vorbereitet.“