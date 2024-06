Fußball Kaiserslauterns Trainingsauftakt vor Fans: Zuck verlängert

Bereits an diesem Sonntag bestreitet der FCK das erste Testspiel der Sommervorbereitung. In Gau-Odernheim geht es gegen eine Regionalauswahl aus dem Kreis Rheinhessen/Pfalz. Weitere feststehende Vorbereitungsspiele sind die Partien bei Sechstligist Jahn Zeiskam (28. Juni) und Fünftligist FK Pirmasens (1. Juli). Vom 6. bis 14. Juli reisen die Roten Teufel in ein Trainingslager nach Mals im italienischen Südtirol. Die neue Zweitliga-Saison beginnt am ersten August-Wochenende (2. bis 4. August).