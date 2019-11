Kalte Temperaturen und Regen zum Wochenstart

Mit Raureif bedeckt sind Pflanzen in einer Wiese. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa.

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet ein kalter und nasser Start in die neue Woche. Am Morgen sei mit Nebel und gebietsweise mit Luftfrost bis minus 3 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit.

Der Nebel werde abgelöst von dichten Wolken, die ab dem Nachmittag von Westen her auch schauerartigen Regen bringen können. Die Temperaturen erreichen am Montag Höchstwerte von 4 bis 8 Grad, im Bergland um 3 Grad.