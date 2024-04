Wetter Kaltfront erreicht Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine Kaltfront beschert Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen klassisches Aprilwetter. Am Dienstag sind Höchstwerte zwischen 8 Grad in Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Dabei ist es stark bewölkt bis bedeckt und immer wieder kann es Schauer und kurze Graupelgewitter geben. In Hochlagen sei zunächst auch Schneeregen oder Schnee möglich.