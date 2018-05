später lesen Kamel „Frankie“ aus Zirkus entführt und verletzt Teilen

In der Pfalz haben Unbekannte ein Kamel aus einem kleinen Zirkus entführt und misshandelt. Der Kamelhengst „Frankie“ wurde nach Angaben der Polizei geschlagen. Der Besitzer habe das verletze Höckertier am Samstag nach zweistündiger Suche in einem Steinbruch in der Nähe von Göllheim (Donnersbergkreis) gefunden. Den Weg dorthin habe „Frankie“ selbst gewiesen: Er hinterließ eine Dungspur. Ihr folgte Zirkuschef Oliver Probst. dpa