Kammer: Gros der Handwerkerautos von Fahrverbot betroffen

Ein Diesel-Fahrverbot in Mainz würde nach Einschätzung der Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) die Wirtschaft in der Region massiv belasten. 80 bis 90 Prozent der Fahrzeuge von Handwerksbetrieben wären betroffen, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rheinhessen, Anja Obermann, am Montag in Mainz. dpa