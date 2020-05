Kammerstatistik: Knapp 19 000 Ärzte in Rheinland-Pfalz

Ein Arzt und Patient sind in einem Gespräch. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Archivbild

Berlin In Rheinland-Pfalz waren Ende des Jahres 2019 einer Statistik der Bundesärztekammer zufolge rund 18 700 Ärzte berufstätig. Damit kam rechnerisch auf etwa 219 Menschen ein Arzt. Die Gesamtzahl der bei der Ärztekammer gemeldeten berufstätigen Mediziner im Land stieg damit im Vergleich zum Jahr 2018 um ungefähr 300, wie aus einer am Freitag von der Bundesärztekammer in Berlin veröffentlichten Statistik hervorgeht.



Knapp die Hälfte der Ärzte in Rheinland-Pfalz arbeitete Ende 2019 im Krankenhaus. 7550 Mediziner waren ambulant, also beispielsweise in Praxen, tätig. Die anderen sind nicht in der direkten Patientenversorgung, sondern zum Beispiel in Behörden, bei Medizinmedien oder in der Industrie.