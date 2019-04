später lesen Kampagne will Menschen zur Wahlteilnahme bewegen Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Dienstag in Mainz eine Kampagne zur Europawahl gestartet. Die Aktion „Make a Cross“ ruft dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen. dpa