Wirtschaftspolitik : Kampf um Ford-Zukunft: Rehlinger fliegt nach Detroit

Saarbrücken Ford hat das Gesprächsangebot der saarländischen Ministerpräsidentin angenommen: Mit ihrem Stellvertreter reist Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch in die USA, um für den Standort im Saarland zu werben.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird kommende Woche gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), zu Ford nach Dearborn (Detroit) in den USA fliegen. Das hat sie am Donnerstagabend im „Saartalk“ von SZ und SR angekündigt. In enger Abstimmung mit den Beschäftigtenvertretern in Saarlouis wollen sie die Bedeutung des Standortes Saarlouis für Land und Unternehmen hervorheben und über eine Zukunftsperspektive für das saarländische Werk sprechen.

Die neue Ministerpräsidentin hatte eine Woche nach ihrem Amtsantritt in einem Brief an Konzernchef Jim Farley und Europa-Chef Stuart Rowley am 3. Mai angeboten, zu einem Gespräch in die USA zu fliegen. Dieses Angebot nahm die Ford-Leitung nun an. Am Mittwoch (18. Mai) um 17 Uhr Ortszeit werden Rehlinger und Barke in der Ford-Zentrale erwartet.