Kampfkandidatur: Bröhr will CDU-Spitzenkandidat werden

Landrat Marlon Bröhr (CDU) steht auf der Halde der Rhein-Hunsrück-Entsorgung. Foto: Thomas Frey/dpa.

Simmern In der rheinland-pfälzischen CDU kommt es zu einem Duell: Neben Fraktionschef Christian Baldauf greift auch Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr nach der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. Der 45-jährige Christdemokrat bestätigte am Dienstag in Simmern entsprechende Spekulationen.

