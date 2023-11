SPD-Parteitag in Mainz Nicht alles harmonisch bei den Genossen: Kampfkandidatur um Europa

Ein paar Prozentpunkte weniger könnten es schon werden, wenn Roger Lewentz am Samstag zum letzten Mal kandidiert. Davon gehen einige Sozialdemokraten im Vorfeld ihres Landesparteitags in Mainz aus. Lewentz ist bereits seit 2012 Parteichef. Nun will er die SPD für den Übergang ein letztes Mal führen. Das hatte Lewentz im Juli nach langer Bedenkzeit nach seinem Rücktritt als Innenminister angekündigt.