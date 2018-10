später lesen Kampfmittelräumer entschärfen Fliegerbombe FOTO: Bundespolizei Trier FOTO: Bundespolizei Trier Teilen

Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Konz bei Trier entschärft werden. Dafür müssen in einem Umkreis von 1000 Metern um den Fundort rund 6600 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Blindgänger war in der Nacht auf Donnerstag bei Bauarbeiten am Bahn-Stellwerk in Konz-Mitte gefunden worden. dpa