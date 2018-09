Kandel: Kreisverwaltung verbietet geplante Kundgebung

Knapp drei Wochen nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess hat die Kreisverwaltung Germersheim eine für diesen Sonntag angekündigte Versammlung in dem Ort verboten. Eine als rechtspopulistisch geltende Gruppierung wollte in der südpfälzischen Kommune gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung protestieren. dpa

Die Kreisverwaltung lehnte dies mit der Begründung ab, dass die öffentliche Sicherheit „aufgrund der Erfahrungen und aktueller Hinweise auf Gegendemonstrationen nicht gewährleistet werden“ könne. Die Veranstaltung war demnach erst am Freitag angemeldet worden.

Das Landgericht in Landau hatte am 3. September den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. wegen Mordes und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er am 27. Dezember in Kandel seine Ex-Freundin Mia erstochen. Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft Eifersucht und Rache angenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

