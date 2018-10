Kandel: Mehrere Demonstrationen: Polizei will Präsenz zeigen

Mehr als einen Monat nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess wollen heute verschiedene Gruppen in der südpfälzischen Verbandsgemeinde auf die Straße gehen. Um die politisch unterschiedlich ausgerichteten Gruppen auf Abstand zu halten, sind nach Angaben der Polizei zahlreiche Beamte im Einsatz. dpa

Um 12.00 Uhr will das Bündnis „Kandel gegen Rechts“ mit etwa 200 Teilnehmern demonstrieren. Für 13.00 Uhr hat das Bündnis „Wir sind Kandel“ die Kundgebung „Wir schützen unsere Demokratie vor rechten Parolen“ geplant. Hier erwarten die Organisatoren 150 Teilnehmer. Das als rechtspopulistisch geltende „Frauenbündnis Kandel“ wendet sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, bei dieser Demo von 14 Uhr an werden 700 bis 800 Teilnehmer erwartet. Angemeldet sind weitere kleinere Mahnwachen und Kundgebungen.

Seit dem gewaltsamen Tod der 15 Jahre alten Mia am 27. Dezember vergangenen Jahres in Kandel gibt es immer wieder Demonstrationen und Gegenkundgebungen. Das Landgericht Landau hatte am 3. September den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. wegen Mordes und Körperverletzung an seiner früheren Freundin zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.