Kandel-Mord: Anwalt rechnet nicht mit Streit über Alter

Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel rechnet der Verteidiger von Abdul D. nicht mehr mit einer Diskussion über das Alter des Angeklagten. Da das Verfahren aus seiner Sicht ziemlich sicher im August termingerecht zu Ende gehe, sei davon auszugehen, dass das Gericht seinen Mandanten weiter für einen Jugendlichen halte, sagte Anwalt Maximilian Endler am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung am Landgericht Landau am Montag. dpa