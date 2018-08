später lesen Kandel-Mordprozess: Urteil in der kommenden Woche erwartet FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel rechnet der Anwalt des Angeklagten Abdul D. in der kommenden Woche mit dem Urteil. Er halte dies für „möglich und wahrscheinlich“, sagte Verteidiger Maximilian Endler am Montag am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung vor dem Landgericht Landau. dpa