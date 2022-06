Heidelberg : Kandidaten-Tableau für OB-Wahl vervollständigt sich

Heidelberg Nach den Kandidaturen von Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) für das Amt des Heidelberger Oberbürgermeisters steht auchder SPD-Bewerber fest. Sören Michelsburg ist der einzige Kandidat bei der SPD-Mitgiederversammlung in Heidelberg an diesem Mittwoch.

Bauer will zum 25. September ihr Ministeramt niederlegen und sich „ohne Rückfahrticket in die Landesregierung“ um Heidelberg kümmern. Sie will insbesondere zu den Themen Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, bezahlbarer Wohnraum und mehr Freiräume für junge Menschen ins Gespräch mit Bürgern kommen. Günstiges Wohnen in der Universitätsstadt mit 160 00 Einwohnern ist auch Topthema bei Michelsburg und Zieger.