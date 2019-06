Landtagswahl 2021 : Kann Christian Baldauf 2021 Malu Dreyer schlagen?

Trier/Mainz Der Pfälzer geht als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl. Ein Parteienforscher aus Trier sieht als größte Aufgabe für den Politiker, bekannter zu werden und grüne Wähler zu erobern.

Seit 28 Jahren drückt die CDU die Oppositionsbank im rheinland-pfälzischen Landtag. Bei der Landtagswahl 2021 soll sich das ändern, hoffen Politiker der Union. Christian Baldauf heißt der Mann, der dann Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) herausfordert und die CDU wieder in die Mainzer Staatskanzlei führen will. CDU-Landeschefin Julia Klöckner hat den 51-jährigen Pfälzer vorgeschlagen und verzichtet selber auf ihre dritte Kandidatur nach 2011 und 2016. Doch kann Christian Baldauf die Triererin bei der Wahl 2021 wirklich schlagen?

Baldauf kündigt an, eine Vorstellung davon schaffen zu wollen, wie sich die CDU das Land in den kommenden zwei Jahrzehnten vorstelle. Dafür wolle er den Wahlkampf stärker regionalisieren. „Die Themen, die die Menschen bewegen, unterscheiden sich in der Pfalz, der Eifel, dem Hunsrück und dem Westerwald.“ Der rot-gelb-grünen Landesregierung wirft der 51-Jährige vor, nur zu verwalten und nicht zu gestalten. Es fehle an Investitionen in Rheinland-Pfalz.