Kaputter Blinker führt zu Wohnungsdurchsuchung

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Germersheim Ein kaputter Blinker an seinem Wagen hat einen Autofahrer in Germersheim in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Der 37-Jährige war am Sonntagabend wegen des defekten Blinkers von einer Streife angehalten worden, wie die Polizei mitteilte.

