80 verschiedene Sorten Gartenparadies in Oberemmel: Karl Kirchen ist der Hüter alter Obstsorten (Fotos)

Unauffällig reiht sich das Haus von Karl Kirchen in die weiteren Einfamilienhäuser am Rosenberg in Oberemmel. Auf den ersten Blick ist es ein Haus wie viele in der rund 1500 Einwohner zählenden Gemeinde: gepflegt, ein Auto steht vor der Garage. Doch hinter diesem Haus kommen Besucher ins Staunen.