Lässt sich die Sonne blicken? Das Wetter an Karneval 2024: Hoffnung für Rosenmontag und Fastnachtsdienstag

Gleiches gilt für den Rosenmontag, nur in Daun ist örtlich mit etwas Regen zu rechnen. Am Fastnachtsdienstag dürfte das Karnevalsfinale in Trier und in der Eifel sogar mit etwas Sonne vonstattengehen. Das sind laut dem Wetterdienst wetter.net die Aussichten für die restlichen Karnevalstage: