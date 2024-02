Klappt ganz einfach Karneval geht auch günstig: So können Sie bei den Kostümen richtig sparen

Das lässt sich aber oft umgehen, indem man sich ein ähnliches, aber nicht lizenziertes Kostüm kauft. Ein Beispiel: Wer ein Asterix-Kostüm für Erwachsene kaufen möchte, zahlt dafür im Internet durchaus über 60 Euro. Sucht man allerdings alternativ nach einem „kleiner Gallier“-Kostüm, bekommt man eine ganz ähnliche Verkleidung schon für knapp 20 Euro. So spart man in diesem Beispiel schon um die 50 Euro. Seien Sie bei der Suche kreativ und probieren Sie am besten verschiedene Bezeichnungen aus. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Suchbegriff „Superheld grün Kostüm“ zu einem Kostüm führt, welches einem muskulösen grünen Marvel-Helden sehr ähnlich sieht?