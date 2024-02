Kostüme und Kultur Als Indianer verkleidet zu Karneval: Okay oder absolutes No-Go?

In diesem Interview geht es um Dreadlocks, um „Indianer“-Kostüme zu Fastnacht und darum, was „Cultural Appropriation“, also kulturelle Aneignung, eigentlich bedeutet. Vielleicht erinnern Sie sich an die ein oder andere Diskussion der letzten Jahre. Es ist ein komplexes Thema, aber nur Mut – die Ethnologin Gerhild Perl von der Universität Trier erklärt, warum die Geschichten hinter diesen Symbolen und Verkleidungen so wichtig sind.