Karneval : Karneval in Gefahr? Narren besorgt wegen schleppendem Kartenverkauf und hohen Sicherheitsauflagen

Rosenmontagsumzug in Trier. Foto: dpa Foto: Roland Morgen

Trier Fünf Wochen vor Fastnacht wächst bei vielen Karnevalsvereinen die Sorge. Viele Sitzungen sind noch nicht ausverkauft. Und neue Sicherheitsauflagen für Umzüge führen zu erhöhtem Aufwand und Kosten für die Veranstalter. Der Dachverband warnt vor großen Folgen für das Kulturgut Karneval.

Endlich wieder unbeschwert Fastnacht feiern. Volle Säle bei den Sitzungen. Ausgelassene Stimmung bei den Umzügen. Nach zweijähriger Corona-Pause wollten die Narren in der Region in dieser Session wieder richtig durchstarten. Doch statt Vorfreude herrscht fünf Wochen vor Fastnacht bei vielen Vereinen schon jetzt Katerstimmung.

Vielerorts läuft der Vorverkauf für die Sitzung schleppend. So gibt es beim Trierer Traditionsverein Heuschreck vier Wochen vor der ersten von drei Sitzungen noch ausreichend Karten für alle Veranstaltungen in der Europahalle. Wer in früheren Jahren Tickets für die Sitzungen der Saarburger Gesellschaft Hau-Ruck haben wollte, der musste viel Glück haben. Bereits am ersten Tag des Vorverkaufs waren alle Sitzungen in der Regel ausverkauft. Jetzt gibt es noch Karten. Ähnlich auch die Situation bei anderen Vereinen in der Region. Etwa beim Prümer Karnevalsverein, wo es noch Karten für alle Veranstaltungen zu kaufen gibt oder auch beim Karnevalsverein Hau Ruck in Hermeskeil.

Der zunächst schleppende Kartenverkauf war auch der Grund, warum in Wittlich der Umzug auf der Kippe stand. Mit dem Erlös aus den Sitzungen wird der Umzug mitfinanziert. Mittlerweile wurden ausreichend Tickets verkauft, Karneval in Wittlich kann wie geplant stattfinden.

Als Gründe für die Zurückhaltung beim Kauf der Eintrittskarten für die Sitzungen werden zum einen die noch immer bei vielen herrschende Sorge vor Corona genannt, aber auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Karneval wird dann zum Luxus, auf den manche lieber verzichten.

Es sind aber nicht nur die Sitzungen, die den Karnevalsvereinen Sorgen bereiten. Auch die Frage, ob die Umzüge überhaupt stattfinden können, stellt sich vielerorts. Viele größere Umzüge etwa in Frankenthal, Grünstadt oder Bad Dürkheim wurden bereits abgesagt. Grund: Das neue Polizeigesetz, das seit 2021 gilt und die Sicherheitsauflagen für große Freiluftveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern verschärft hat. Die Veranstalter müssen Monate im Voraus der zuständigen Ordnungsbehörde ein Sicherheitskonzept vorlegen. Dazu gehört auch der Schutz vor möglichen Amokfahrten. Bei Umzügen bedeutet das, dass alle Zufahrtsstraßen zur Zugstrecke etwa mit LKW abgesperrt werden müssen. Auch muss ein Ordnungsdienst für die gesamte Zugstrecke eingesetzt werden.

Das seien „völlig überzogene Auflagen“, sagt Hans Mayer, Präsident der Rheinischen Karnevals Kooperation. Der Verein vertritt die Interessen von über 500 Karnevalsvereinen in Rheinland-Pfalz. „Durch die Bürokratisierung aufgrund des neuen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes des Landes ist man auf dem besten Weg, das langjährige Kulturgut Karneval und das Brauchtum endgültig zu zerstören“, so Mayer. Mit Blick auf die Ereignisse an Silvester, fragt er „wo eigentlich die Sicherheitskonzepte bei den Ausschreitungen in zahlreichen Großstädten gewesen sind“.