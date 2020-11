Karnevalssession startet am 11.11. erstmals digital

Zwei Biergläser mit roten Pappnasen zwischen bunten Luftschlangen. Foto: picture alliance/Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bexbach Karnevalisten in Deutschland schalten sich zum Start in die neue Session am heutigen 11.11. erstmals digital zusammen. Denn närrisches Feiern auf Plätzen und Straßen, wie sonst in den Hochburgen üblich, fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus.

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) lädt Narren rund um den offiziellen Startschuss um 11.11 Uhr zu einem Live-Stream ein. „Wir wollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess im saarländischen Bexbach.

Die Schalte soll aber kein Aufruf zum Partymachen sein. „Die Leute sollen zuhause bleiben und nicht rausgehen.“ Unter anderem über die Internetseite www.karnevaldeutschland.de gibt es ein buntes Programm: Da soll auch ein neues Musikvideo mit einem speziellen BDK-Song „Die längste Polonaise auf der Welt“, bei der jeder 1,50 Meter Abstand hält, präsentiert werden. Zudem gibt es Video-Botschaften etwa von BDK-Sonderbotschafterin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und eine Talkrunde.