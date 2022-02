Karnevalsverband: Aus Solidarität mit Ukraine kein Feiern

Saarbrücken Der Verband Saarländischer Karnevalsvereine empfiehlt seinen Mitgliedern, aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf öffentliche Fastnachts-Feiern zu verzichten. „Es ist Zeit für die europäischen Werte, die uns alle verbinden, einzustehen“, hieß es in einer Mitteilung des Verbands-Präsidiums vom Freitag in Saarbrücken.

Daher werde den Vereinen empfohlen: „Fastnacht: Ja! Feiern: Nein!“ In der Mitteilung heißt es auch, dass Aktionen für Kinder, Jugendliche, Senioren und Brauchtumspflege für die eigenen Vereinsmitglieder in kleinem, nicht öffentlichem Rahmen möglich sein solle. Dem 66 Jahre alten Verband gehören nach eigenen Angaben rund 180 Vereine mit etwa 38 000 Mitgliedern an.

