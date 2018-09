später lesen Karottenberg im Kreisverkehr FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Mehrere Zentner Karotten hat ein Landwirt in einem Kreisverkehr bei Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis verloren. Die Karotten seien am Montag wahrscheinlich durch die defekte Seitenluke eines Transporters auf die Straße gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa