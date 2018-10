später lesen Kassenärzte kritisieren Spahns Gesetzentwurf FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Die Kassenärzte im Saarland haben den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur besseren Versorgung von Kassenpatienten kritisiert. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) greife der Gesetzgeber erheblich in die Selbstverwaltung der Praxisinhaber ein, erklärte die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Saarland am Donnerstag in einer schriftlichen Resolution. dpa