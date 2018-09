später lesen Kassenärzte warnen vor Ärztemangel auch in den Städten FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Der Ärztemangel wird nach Ansicht der Kassenärzte in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren auch in den Städten deutlich zu spüren sein. „Der Nachholbedarf ist enorm und er ist nicht nur auf das Land beschränkt“, sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Heinz, am Mittwoch in Mainz. dpa