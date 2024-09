Am Donnerstag Gasaustritt an Tankstelle hielt ganz Kastellaun in Atem: Ursachenforschung läuft noch

Großalarm für die Feuerwehr. Um 10.12 Uhr ist am Donnerstagmorgen im Kastellauner Gewerbegebiet Gasalarm gegeben worden. An der Raiffeisen-Tankstelle in der Ford Straße 1, direkt an der viel befahrenen Zufahrt von der Kastellauner Umgehung, trat Gas aus. Aufgrund der Gefahrenlage mussten mehrere Straßen gesperrt werden.