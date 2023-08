Tierwohl So einfach kann Katzenschutz sein

„Es gibt zurzeit nur anlassbezogene Überprüfungen“, sagt Frank Weilerswist, Pressesprecher der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Bußgelder seien aktuell nicht vorgesehen. Allerdings könne die Ordnungsbehörde für ihren Aufwand Kostenersatz vom Halter verlangen. Bisher sei das jedoch nicht erforderlich gewesen. Überhaupt ein Problembewusstseins in der Bevölkerung zu schaffen, sei der größte Nutzen. „Jeder, der seiner Katze freien Auslauf gewähren will, steht zum Wohle des Tierschutzes in der Verantwortung“, sagt Weilerswist, dessen Fazit sehr positiv ausfällt. Als „hilfreiches Instrument“ bezeichnet er die Katzenschutzverordnung. Kein Wunder also, dass Saarburg-Kell sie auch anderen Gemeinden empfiehlt, in denen sich Katzen unkontrolliert vermehren.