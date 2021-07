Katastrophenfall in Vulkaneifel ausgerufen - Schulen dicht

Daun Ortschaften sind nicht mehr erreichbar, Wassermassen schießen durch Dörfer. In der Vulkaneifel herrscht Land unter. Die Kreisverwaltung fordert die Bundeswehr zur Unterstützung an.

Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen hat der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“, sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.