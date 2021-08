Katastrophenregion: Rotes Kreuz bei Kita- und Schulstart

Mainz Das Rote Kreuz hat am Mittwoch ein Soforthilfe-Förderprogramm für Kita- und Schulanfänger in der Katastrophenregion gestartet. Familien in den betroffenen Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel können pro Kind eine Soforthilfe von 100 Euro erhalten und eine zusätzliche Haushaltsbeihilfe von 300 Euro beantragen.

Die Soforthilfen wurden aus Spendengeldern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) finanziert.

„Wir wollen Menschen helfen, ihre akute schwierige Situation zu bewältigen“, erklärte die Vorstandsvorsitzende des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz, Anke Marzi. Familien, Kinder und Jugendliche „sollen nach den Ferien einen guten Start in den Kita- und Schulalltag haben, um so ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren zu können“. Anträge für die DRK-Soforthilfe können bis zum 15. September über die Internet-Auftritte der jeweiligen DRK-Kreisverbände gestellt werden.