Untersuchungsausschuss : Katastrophenschützer berichten von Zusammenarbeit

Mainz Was bei der Bewältigung von Katastrophen wie der Sturzflut an der Ahr entscheidend ist, schildern Praktiker aus den betroffenen Regionen im Untersuchungsausschuss. Dabei geht es auch um die Rolle der Landräte.

Bei der Bewältigung von Ereignissen wie der Sturzflut im nördlichen Rheinland-Pfalz kommt es nach Einschätzung von Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren (BKI) auf Ortskenntnis, politische Unterstützung und enge Zusammenarbeit an. „Eine Einsatzleitung kann nur erfolgreich sein, wenn man örtliche Kenntnisse hat“, sagte der ehrenamtliche BKI des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Jürgen Larisch, am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags in Mainz.