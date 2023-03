Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz Integrationsministerin Katharina Binz: „Deutschland hat sich zu lange zurückgelehnt“

Binz: Wir hatten auf Grundlage von Berechnungen des Bundes prognostiziert, dass pro Woche etwa 370 Asylbegehrende in die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) kommen. Die positive Botschaft ist, dass es in keiner einzigen Woche in diesem Jahr tatsächlich 370 Menschen waren, sondern deutlich weniger. Deshalb haben wir im ersten Quartal auch weniger Menschen in die Kommunen verteilt als angekündigt. Für das zweite Quartal werden wir auf die Kommunen zugehen und die Zahlen für die Verteilung in die Kommunen anpassen. Dennoch: Wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen auch wieder steigen werden.