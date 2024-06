Kirche Katholiken wollen Reformen in Abstimmung mit Rom fortsetzen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte anschließend, man gehe diesen Weg „sehr bewusst in Verbindung mit der weltkirchlichen Ebene“. Der Limburger Bischof kündigte an: „Wenn im Herbst die Weltsynode in Rom erneut tagt, werden unsere Anliegen zuvor von uns eingebracht worden sein.“ Am 28. Juni wollen Bätzing und mehrere andere deutsche Bischöfe erneut zu Gesprächen nach Rom reisen.