Katholische Bischöfe sprechen mit Landesregierung

Zum ersten Mal nach der Landtagswahl vor rund zwei Jahren treffen sich die fünf katholischen Bischöfe in Rheinland-Pfalz mit der Landesregierung. Sie wollten heute in Mainz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Kabinett unter anderem über das Thema Flüchtlinge sprechen, teilten das Katholische Büro Mainz und die Staatskanzlei auf Anfrage mit. Mit Peter Kohlgraf aus Mainz und Georg Bätzing aus Limburg seien zwei neue Bischöfe dabei, die bisher nicht an der Runde teilgenommen hätten, sagte Dieter Skala vom Katholischen Büro Mainz. dpa